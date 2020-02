Le talonneur international Peato Mauvaka prolonge trois ans avec le Stade Toulousain

Toulouse, France

C'est une belle preuve d'amour mutuel que se sont données Peato Mauvaka et le Stade Toulousain, ce 14 février 2020. Le joueur du XV de France a prolongé son contrat à Toulouse jusqu'en 2023. À 23 ans, le joueur originaire de Nouvelle-Calédonie a disputé 11 matchs cette saison avec Toulouse. Le champion de France 2019 prolonge l'aventure avec les Rouge et Noir, où ses prestations lui ont permis d'être sélectionnés en équipe de France (3 sélections) et d'entrer en jeu lors des deux premiers matchs du Tournoi des VI Nations.

"Peato est un joueur prometteur, de grande qualité et extrêmement attachant", a souligné le président stadiste Didier Lacroix. Le natif de Nouméa ne fait pas partie des 28 Français retenus pour affronter le Pays de Galles, le week-end prochain, il a fait les frais du retour en Bleu de Camille Chat. Il pourrait donc évoluer dimanche contre le Racing 92 (match à suivre en direct sur notre antenne dès 16 heures 30).