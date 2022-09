Le talonneur perpignanais Mike Tadjer avant USAP-CAB : "C'est un match qui me tient à cœur"

Avant Perpignan-Brive, ce samedi (17 heures), le talonneur catalan et ancien briviste Mike Tadjer s'est confié à France Bleu Limousin. La lutte pour le maintien, ses souvenirs et contacts brivistes, ses sensations...Mike Tadjer fait le point.

S'il n'est resté qu'une saison au CA Brive (en 2017-2018), Mike Tadjer est toujours très attaché au CAB, même à la veille d'un match déjà crucial pour le maintien pour son club, l'USAP. "Lorsque le calendrier est sorti, on a vu qu'on avait la réception de Brive au bout de la deuxième journée, donc c'est un peu un prêté pour un rendu. L'an dernier, ils nous ont reçus à la première journée, on le reçoit à la deuxième cette année, donc c'est un match important" résume le talonneur.

Même si, comme les brivistes, Mike Tadjer estime que ce match est important comme les autres, il n'en reste pas moins que les deux formations restent frustrés par leur premier match à domicile. Surtout l'USAP qui menait à six minutes de la fin du match contre Pau. "On a eu une fin de match un peu compliquée et pas à notre avantage, donc on ressort très frustré de ce match à Pau. Pour eux, ça passe pas très loin aussi contre Lyon. Je pense qu'ils sont frustrés du résultat et ils auront à cœur de faire un gros match ce week end à Perpignan."

Pas de retrouvailles sur le terrain avec Saïd Hirèche

Pour l'ancien talonneur briviste, retrouver son ancien club est particulier. "J'ai beaucoup aimé le club là bas. L'atmosphère, l'environnement, les supporters, ça a été une belle année pour moi. Donc oui, évidemment, c'est toujours particulier de jouer contre Brive, même si je pense que mon petit Saïd ne sera pas de la partie. Il m'a dit qu'il était toujours en convalescence" raconte Mike Tadjer. Il ne tarit pas d'éloges sur le capitaine briviste, parlant d'un "super mec, super joueur et super capitaine".

Quant à l'équipe briviste, qui a pas mal changé depuis 2018, le talonneur catalan garde un avis très tranché : "ils vont être chiants à jouer. Ils vont arriver les armes à la main, en plus, vu le contexte, ils jouent le même championnat du maintien, ils ont perdu à la maison, ils vont être remontés comme des pendules. Ca reste une belle équipe, avec des arrières qui jouent bien au rugby, des avants costauds avec une belle conquête et une belle mêlée."

Aimé-Giral, une ambiance bouillante

Mais voilà, le match va se dérouler à Perpignan, dans l'enceinte du stade Aimé-Giral. Une des arènes les plus bouillantes du rugby moderne, selon Mike Tadjer. "Moi qui ait connu quelques clubs (ndlr :huit), c'est vrai que c'est particulier. Le public catalan est très très très présent. C'est un public incroyable" résume le talonneur. Est-ce plus qu'à Brive ? "Oui, je l'avoue, répond Mike Tadjer, même si j'ai joué des matchs contre Clermont ou Domenech était rempli, c'était très costaud. J'avais joué un barrage avec Grenoble et j'ai ce souvenir d'une atmosphère pesante, c'était rempli en noir et blanc..."

Mike Tadjer est ravi d'évoluer à l'USAP désormais. A 33 ans, celui qui a la nationalité sportive portugaise a récupéré de sa lourde blessure de la saison dernière. Il ne ratera pas ce match qui lui tient à cœur. "J'ai encore des contacts avec des supporters et je sais que certains vont descendre pour le match" explique le talonneur.