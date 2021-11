Le talonneur samoan Motu Matu'u rejoint le CA Brive en tant que joker médical

C'est la première arrivée en tant que joker médical depuis le début de l'année. Motu Matu'u vient renforcer l'effectif du CAB en tant que joker médical de Florian Dufour, qui sera indisponible pour encore plusieurs mois.

Ce n'est pas la première expérience française pour Motu Matu'u, qui a déjà évolué cette saison à La Rochelle. Il avait rejoint le groupe en août dernier en provenance des London Irish. Avec le Stade Rochelais, il n'a jamais été titulaire et a joué 84 minutes, dont 13 au Stadium, lors de la victoire de La Rochelle face à Brive le 16 octobre dernier.

Un joueur âgé avec beaucoup d'expérience

L'international samoan a été formé en Nouvelle-Zélande où il a porté les couleurs des Hurricanes avant de rejoindre l'Europe (Gloucester,London Irish). Son profil (34 ans) détonne avec le projet briviste de joueurs assez jeune. C'est qu'il a été choisi pour son expérience internationale, avec 22 sélections avec les Samoa et 2 Coupes du Monde (2015 et 2019). "Motu Matu’u va nous apporter toute son expérience du haut niveau au poste de talonneur afin de pallier aux différentes blessures et sélections" explique Jérémy Davidson, qui loue aussi sa capacité à porter le ballon.

Dufour et Narisia out jusqu'à la fin de l'année 2021 au minimum

Il faut dire qu'au poste de talonneur, le CAB a été contraint de faire avec les moyens du bord dernièrement, avec la blessure de Florian Dufour et celle de Peniami Narisia. Les deux joueurs ne devraient pas revenir avant la fin de l'année 2021, selon nos informations. On avait ainsi vu sous les couleurs du CAB le jeune Enzo Jouannet, qui peut jouer pilier comme talonneur.