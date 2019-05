Fédérale 2 : le FCTT Rugby pourrait perdre son site historique

Toulouse, France

Alors qu'il tente d'accéder en Fédérale 1, le Football Club Toac Toec (FCTT) pourrait perdre son site historique situé à Toulouse dans deux semaines. 400 licenciés bientôt sans stade pour s'entrainer.

Un coup dur pour ce club de rugby centenaire, qui était l'un des clubs phares de Toulouse dans les années 60' et 70'. "On nous dit de partir car le site appartient à la mairie de Toulouse sur un bail de 20 ans", explique Francis Cazeneuve, le président du FCTT.

La fin du bail est arrivée

Plus précisément une convention d'occupation a été signée il y a une vingtaine d'année entre l'association du Toec omnisports et la mairie. Cette convention a pris fin le 7 juin 2018. Toutes les parties s'étaient mis d'accord pour la prolonger d'un an, avant de trouver une solution plus durable.

Sauf qu'à deux semaines de l'échéance, "il n'y a pas d'accord entre la mairie et l'association du Toec omnisports, poursuit M. Cazeneuve. C'est dommage de priver tous ces bénévoles qui travaillent tous les jours, qui vont chercher des jeunes, ces derniers qui s'investissent pour défendre la couleur du maillot... Et qu'on soit obligé pour des raisons bassement matérielles de certaines personnes d'avoir ce type de sujet, ça me désole un peu."

Le coup de gueule de Francis Cazeneuve, le président du FCTT Rugby Copier

Désaccord entre les parties

La ville de Toulouse veut rassurer. Tout ce qu'elle souhaite, c'est trouver un accord avec l'association du Toec omnisports "qui n'a toujours pas répondu à leur dernière demande." Laurence Arribagé, adjointe en charge de la coordination de la politique sportive est en charge du dossier : "On a investi beaucoup d'argent pour quelque chose qui ne nous appartenait pas. On souhaite toujours le faire mais en étant propriétaire. On a fait une offre à M. Vignoles et pour l'instant il n'a pas répondu."

Une version complètement fausse pour l'autre partie, Christian Vignoles qui représente l'association du Toec omnisports. "La dernière réunion avec la mairie date du 3 décembre 2018. L'offre était ridiculement basse. On en attend une nouvelle. L'argent qu'on comptait recevoir de la mairie, on lui a dit qu'on comptait le reverser intégralement dans les structures du club. Il y a une possibilité de trouver un terrain d'accord mais encore faut-il se rencontrer."

La convention d'occupation prendra fin le 7 juin prochain. Dans l'hypothèse où aucun accord ne serait trouvé, le club pourrait aller s'entrainer au stade de Pech-David ou à Montaudran.