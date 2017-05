Le Top 14 jaune et bleu est en finale !

Quatorze jaunes et bleus au top ce soir... L'ASM est en finale du championnat après sa victoire 37-31 face au Racing 92. Les franciliens ont rapidement subi le match face à des clermontois qui ont justifié leur statut de meilleure attaque du Top 14.

L'ASM tient sa revanche !

Les auvergnats ont montré qu'ils avaient parfaitement digéré leur défaite face aux Saracens en décrochant ce soir leur ticket pour la finale du Top 14 au Stade de France le 4 juin face au Rugby Club toulonnais. Le Racing aura lui eu du mal à se remettre de ses efforts face à Montpellier lors des barrages. Réduits à 14 à la 41ème minute, les hommes de Franck Azéma ont tout donné pour offrir à leurs supporters une belle victoire. "Je suis fier, on s'est donné le droit d'aller jouer une deuxième finale à Paris, et de remporter un titre cette saison" savoure l'entraineur de l'ASM, Franck Azéma, "mais je suis triste pour Flip (Van Der Merwe), il le sait, c'est la règle, et le carton rouge est logique".

"Les meilleurs ont gagné..." Laurent Labit, entraîneur du Racing

L'ASM éliminée à ce même stade de la compétition l'an passé par le Racing à ce soir donné une leçon au tenant du titre. Avec 4 essais au compteur et 5 pénalités, les clermontois peuvent saluer la remarquable performance de Camille Lopez et de Damian Penaud. Mais également de Judicaël Cancoriet. Le jeune troisième ligne a livré une performance remarquable. "C'est bien, je suis content, mais ce n'est qu'une étape, en tout cas je suis supporter du PSG, et gagné ici me fais plaisir...". Malheureusement ce grand espoir du rugby français devra aller jouer la finale au stade de France dimanche prochain, et non pas au Parc des Princes.

En route pour le Brennus !

Les ciel et blancs ne sont plus champions de France... Les auvergnats vont tenter de le devenir pour la deuxième fois de leur histoire le week end prochain. "On va bien se préparer" conclue le pilier Davit Zirakashvili.

Le choc ASM-Toulon, finale du Top 14, au stade de France, à vivre en direct dimanche prochain sur France bleu Pays d'Auvergne