Le Toulousain Antoine Dupont joueur de l'année ? Le rugby français unanime

Antoine Dupont a de très fortes chances ce vendredi être élu joueur de l'année par World Rugby. La récompense individuelle suprême pour celui qui aura soulevé le bouclier de Brennus et la Champions Cup cette année avant de prendre le capitanat du XV de France.

Ses coéquipiers élogieux...

"Tout le monde voit ce qu'il fait sur le terrain tous les weekends. Tous les amateurs de rugby au monde voteraient pour Antoine. C'est un plaisir de jouer avec quelqu'un comme lui", explique son compère de la charnière Romain Ntamack.

Anthony Jelonch n'en pense pas moins. Le Gersois connait Antoine Dupont depuis qu'ils ont 15 ans. Ils ont joué ensemble à Auch puis Castres : "Il avait déjà des qualités énormes mais c'était le même mec que c'est maintenant. Tout le monde a envie de le suivre quand il est sur le terrain. Cela pousse l'équipe à être meilleure tous les weekends."

... Les autres aussi

Christophe Urios, son ancien manager à Castres estime que Dupont a quelque chose de plus que les autres : "Son évolution est liée à sa personnalité. Dans ce monde où l'on vit de réseaux sociaux, de médias à outrance, on peut parfois se tromper d'objectif. Lui ne se trompe pas d'objectif. Il progresse énormément. Il sait d'où il vient. Dans sa vie personnelle, le fait d'investir dans le bien familial, c'est sa personnalité ça. Ensuite, le joueur de rugby vous le connaissez. Il est costaud, physique... Ce qui fait la différence avec d'autres grands joueurs c'est son humilité. Il avait 18 ans quand je l'ai connu et ce n'était pas compliqué de se dire qu'il avait du potentiel. Il a les deux pieds, les deux passes... Il sait tout faire. Mais ce qui fait la différence c'est sa capacité à travailler pour progresser et être le meilleur."

10 ans après Dusautoir

Antoine Dupont, en cas de récompense, deviendrait le troisième joueur français à obtenir cette distinction après Fabien Galthié (2002) et Thierry Dusautoir (2011). A 25 ans, le demi-de-mêlée a déjà joué 130 matches en professionnel à Castres puis Toulouse et compte également 35 sélections avec le XV de France.