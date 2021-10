Le Toulousain Antoine Dupont favori pour prendre le capitanat des Bleus ?

De quoi faire encore plus briller le Stade Toulouain. On le savait dans le Top 5, Antoine Dupont serait finalement le favori de Fabien Galthié pour prendre le capitanat des Bleus lors de la tournée d'automne dont la préparation démarre ce lundi à Marcoussis. Il a été élu, fin septembre dernier, meilleur joueur du Top 14 et meilleur joueur de l'équipe de France de la saison passée lors de la Nuit du rugby.

Deux autres Toulousains sont aussi dans la short-list du sélectionneur (Julien Marchand et Anthony Jelonch) mais Antoine Dupont serait surtout au coude à coude avec Gaël Fickou, centre international du Racing 92. Fabien Galthié doit annoncer son choix en ce début de semaine.

Dix Toulousains ont été appelés par Fabien Galthié pour préparer les trois tests de novembre avec le XV de France: Cyril Baille, François Cros, Thibaut Flament, Anthony Jeloch, Julien Marchand, Peato Mauvaka, Antoine Dupont, Mathis Lebel, Romain Ntamack et Thomas Ramos.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix