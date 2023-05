Le Toulousain Meafou avec le maillot bleu à la Coupe du monde ? Le XV de France ne lâche pas l'affaire

Fabien Galthié croise les doigts pour Emmanuel Meafou. En conférence de presse ce mardi à Montgesty, son village du Lot, le sélectionneur du XV de France a indiqué qu'il espérait toujours enrôler le deuxième ligne australien de Toulouse pour la Coupe du monde de rugby.

ⓘ Publicité

"On nous a promis une réponse mi-juin pour savoir si on va pouvoir capturer Emmanuel Meafou et le rendre sélectionnable sur la préparation", a dit Galthié à moins de quatre mois du Mondial en France (8 septembre-28 octobre).

"Une procédure a été lancée auprès de World Rugby. Le dossier est à l'étude", a-t-il précisé. "Maintenant, nous attendons la réponse claire de World Rugby : "oui" ou bien "non", et alors ce sera pour novembre 2023" (et non pour le Mondial).

Car c'est bien une dérogation que l'équipe de France demande. Le colosse du Stade Toulousain (2,03 m, 145 kg) pourra dans tous les cas porter le maillot bleu à partir de novembre, après avoir résidé cinq ans dans le pays, comme le demandent les règles mondiales. Mais le XV de France espère pouvoir obtenir l'autorisation plus tôt.

Le staff tricolore l'a même convoqué à Marcoussis avant le dernier match du Tournoi des six nations contre le Pays de Galles en mars, afin qu'il se familiarise avec les méthodes et l'environnement des Bleus.