Le tout nouveau championnat Nationale de rugby suspendu jusqu'au 10 janvier, c'est ce que souhaitait le CSBJ

En raison de la situation sanitaire, du confinement, plusieurs présidents de clubs de rugby de la Nationale, la toute nouvelle division anti-chambre de la Pro D2, réclamaient une suspension de la saison. Après une énième réunion en visio en ce début d'après-midi, "la suspension est validée", fait savoir le président du CSBJ. Une suspension jusqu'au 10 janvier 2021 selon le site internet du club.

Henri-Guillaume Gueydan était partisan de cette option, "un moindre mal sur le plan économique." Car jouer à huis-clos, sans recette donc, n'a aucun intérêt.

Six rencontres étaient prévues sur novembre-décembre

Outre cette question, cependant cruciale pour des clubs qui sont aussi des entreprises, il y a aussi le volet sanitaire. Le CSBJ a recensé, il y a plus d'une semaine, dix-sept cas de coronavirus dans son effectif. Lors de la réunion de ce mardi avec la fédération, il a été décidé que les entraînements pourraient reprendre le 1er décembre pour l'ensemble des clubs de Nationale.

Quant à la reprise du championnat, en janvier prochain, son format devrait être défini dans le courant de ce mois de novembre. Sur novembre et décembre, six matches étaient prévus. Et c'est sans compter les rencontres qui ont déjà été reportées pour certains clubs. Ainsi, le CSBJ, 9e, n'a pu jouer que trois rencontres sur six, fin octobre.