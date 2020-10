Le train de la coupe du monde de rugby 2023 fait étape à Tours ce lundi !

Le train de la coupe du monde de rugby c'est 11 wagons dans lesquels on retrouve voir notamment une réplique de la coupe du monde, une exposition photos qui retrace les moments forts des précédentes éditions de la coupe du monde, des maillots, des ballons, le but étant d'attirer l'attention des Tourangeaux et faire la promotion de cet événement.

Au programme :

- Une exposition ludique à bord du train qui présente les engagements de la Coupe du Monde de Rugby France 2023

- Des réveils musculaires organisés sur le quai

- Une exposition ludique consacrée aux engagements sociétaux de France 2023

- Des avantages exclusifs en rejoignant la Famille 2023

- Des rencontres avec des joueurs et joueuses de rugby

- L'accès aux producteurs locaux issus des circuits-courts

- Des conférences, animations et temps de rencontres

Maillot signé par les joueurs de l'equipe de France de Rugby © Radio France - Christophe Braud

Toutes les animations sont gratuites et organisées dans le respect des règles sanitaires.