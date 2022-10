EN IMAGES - Le train de la Coupe du monde de rugby 2023 s'arrête en gare de Dijon

Un train pour plonger dans l'univers du rugby. Il est arrivé en gare de Dijon ce samedi 15 octobre et repart dès le lendemain à 15 heures. L'engin, parti cet été de Lille, parcourt toute la France. À la fin de ce tour du pays, il aura fait une traversée de 11.000 km en 114 jours. Dans les quatre wagons accessibles au public, on teste la réalité virtuelle, on s'exerce aux mêlées, on découvre les maillots dédicacés et on admire le trophée Webb Ellis.

Un parcours ludique

L'objectif de ce train, c'est de faire découvrir l'univers de cette compétition emblématique de manière amusante. Dès l'entrée dans le premier wagon, le visiteur est invité à mettre un casque de réalité virtuelle sur son visage. Après quelques réglages, il est alors projeté le 8 septembre 2023, jour du premier match de la Coupe du monde de rugby 2023 au Stade de France. L'hymne français est joué, certains mettent la main sur le cœur. L'expérience est impressionnante, notamment pour les enfants qui se retrouvent sur la pelouse entourés par des milliers de spectateurs en folie dans les tribunes.

📻 Écoutez notre reportage au sein de l'atelier de réalité virtuelle

Le clou du spectacle avec le trophée Webb Ellis

Dans les wagons suivants, on en apprend davantage sur l'Histoire de cette Coupe du monde, sur les équipes, sur les joueurs. Mais le moment clé de la visite, c'est à la fin. Le trophée Webb Ellis est exposé dans une vitrine très protégée, avec un agent de sécurité qui garde un œil dessus toute la journée. Les organisateurs assurent que c'est la vraie coupe, et qu'elle existe en fait en deux exemplaires. L'un est actuellement en Afrique du Sud, auprès des derniers vainqueurs de cette compétition, l'autre se balade pour des opérations de promotion comme celle-ci.

Le train en images

La prestigieuse coupe Webb Ellis trône dans le dernier wagon. © Radio France - Dimitri Morgado

Une partie exposition explique les différents postes présents sur un terrain de rugby. © Radio France - Dimitri Morgado