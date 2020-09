Le train de la Coupe du monde à Saint-Etienne pour booster le rugby, comme en 2007

Patrick Banisette, comment votre Comité Départemental est-il intégré à ce train de la Coupe du Monde ?

Le train c'est une exposition et nous intervenons sur le parvis avec des animations à destination du grand public, avec une structure gonflable, un mini-terrain de rugby, pour pratiquer en toute sécurité. Nos éducateurs vont animer, à la fois pour nos écoles de rugby et pour le public qui va passer.

La Coupe du monde est dans 3 ans. Ce n'est pas un peu tôt pour commencer cette promotion ?

On a tous été surpris par le timing, à tel point que cette édition du train aura une petite sœur dans deux ans. Cela parait tôt et cela permet aussi à la Fédération de faire sa promotion.

D'autant qu'il y a les élections à la Fédération dans quelques jours... Est-ce que vous y voyez clair sur la manière dont votre comité va être impliqué sur les années à venir ?

Pour être franc, à ce jour on n'y voit pas très clair. On a a prévu de travailler avec le comité d'organisation mais nous avons peu d'informations à ce jour. J'ai vécu la Coupe du Monde 2007, on était depuis le 2004, dans le bain. 3 ans avant on travaillait avec les scolaires alors que pour l'instant on est un peu dans le brouillard.

Vous faites référence à cette édition de 2007 qui reste un grand souvenir populairement à Saint-Etienne. Il y avait eu des répercussions positives pour vote comité.

Très positives en terme de licenciés, en terme d'image. Le rugby avait marqué des points alors que la Loire n'est pas une terre de ballon ovale. On avait progressé à l'issue de la Coupe du monde. La courbe est ensuite descendue doucement.

La Covid a une incidence négative sur les inscriptions en école de rugby ?

C'est la grande surprise. J'avais prévenu mes clubs d'être vigilant et de prévoir un échec. C'est tout l'inverse qui se passe. Nous avons un afflux de licences, les parents ne semblent pas inquiétés par la pratique du rugby. On enregistre de nouveaux pratiquants qui rejoignent nos rangs.