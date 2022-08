Le train de la Coupe du monde de rugby fait escale à Pau

Le Mondial 2023 de rugby a lieu dans un peu plus d'un an et à cette occasion, le train de la Coupe du monde fait escale en gare de Pau lundi 22 et mardi 23 août. L'accès est gratuit et l'ambition des organisateurs est de rapprocher les Français et le rugby.