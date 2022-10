Le train du rugby "Coupe du Monde 2023" fait escale à Limoges le 29 octobre et à Brive, le 2 et 3 novembre

Le train "Coupe du monde 2023" passe dans cinquante et une villes de France.

La coupe du monde de rugby 2023 a déjà commencé. Depuis le jeudi 21 juillet et jusqu'au 12 novembre 2023, le train "Coupe du monde 2023" parcourt les villes de France. Au total, c'est un voyage de 114 jours, dans 51 villes de toute la France. Il s'arrêtera dans la gare des Bénédictins à Limoges le samedi 29 octobre, et à la gare de Brive, le 2 et 3 novembre.

A bord de la coupe du monde de rugby 2023

L'objectif est de connecter les Français à cet évènement mondial, un an avant le premier match d'ouverture qui opposera la France et la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre 2023.

Les fans pourront visiter le train-exposition, et tester une expérience immersive, en réalité virtuelle, dans l'ambiance du match d'ouverture au stade de France, entre 10h30 et 18h.

Toucher des yeux le trophée

Les équipes qualifiées sont mises à l’honneur,ainsi que les projets à impact positif de France 2023 (Rugby au Cœur, Campus 2023, Mêlée des Chœurs, XV de la Gastronomie…). La visite se ponctue par la présence du mythique Trophée Webb Ellis, remis depuis 1987 au vainqueur du tournoi.