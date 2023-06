Le Virois Gabin Villière dans la liste des joueurs retenus pour préparer la prochaine Coupe du Monde de rugby

Conférence de presse de l'Olympique de Marseille ( OM ) et du Rugby Club Toulonnais ( RCT ) sur la présentation et l'organisation des futurs matchs de rugby au stade Vélodrome En présence de Gabin VILLIERE ( joueur international de rugby et ailier du RCT )

C'est peu dire que cette saison n'a pas été un long fleuve tranquille pour le Virois Gabin Villière dont la saison à Toulon a été plombée par une blessure l'hiver dernier : "c'est beaucoup d'émotion. Je suis très, très heureux d'avoir la chance de faire partie de cette liste élargie. C'est un sacré défi qui m'attend et qui attend le groupe France pour cette Coupe du monde qui en plus va se jouer à domicile donc, oui, beaucoup d'émotions et je vais travailler pour relever ce défi."

"C'est vraiment beaucoup de fierté parce que ça n'a pas été toujours très simple"

Apparaître dans cette liste après une saison à oublier est un signe évidemment plutôt encourageant pour Gabin Villière : "oui, complètement. Ça a été une période assez dure et assez longue. En profiter pour tout de suite, veiller à mes objectifs, notamment en étant fin de saison avec une seconde équipe de l'équipe de France et de la Coupe du monde. Donc j'essaie de ne pas lâcher avec Toulon et j'ai la chance d'être dans ce groupe. C'est vraiment beaucoup de fierté parce que ça n'a pas été toujours très simple. J'avais des incertitudes car on connait tous les joueurs potentiels qui peuvent être pris à tous les postes. Les places sont assez chers. Et quand ont sait que 120 joueurs environ ont été appelés depuis quatre ans, voir qu'on fait parti de cette première grande liste, c'est très encourageant !"

La liste finale comptera 33 noms

Le Stage qui débutera le 2 juillet à Monaco permettra au sélectionneur Fabien Galthié de désigner les 33 joueurs retenus. La Coupe du Monde débutera le 8 septembre, la France affrontera la Nouvelle-Zélande. La finale aura lieu le 28 octobre. Avec on l'espère, les Bleus et Gabin Villière !