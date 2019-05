Le VRDR fait un grand pas vers l'accession en PRO D2 avec sa victoire face à Blagnac

Valence, France

Les Drômois du VRDR ont dominé la première mi-temps sur le terrain mais l'écart au score n'était pas significatif au moment du retour au vestiaire. 6 à 3 en faveur de Valence Romans. Aucun essai. Deux pénalités réussies par Maxime Javaux pour les Drômois, une pénalité réussie pour Blagnac également.

Cette demi-finale aller s'est accélérée en début de seconde période, avec une équipe de Blagnac bien plus combative, qui se retrouve bien plus souvent sur la moitié de terrain du VRDR. Mais trois essais transformés pour les Drômois leur permettent de remporter le match sur le score final de 30 à 17. En face, Blagnac transforme un essai et bénéficie d'un essai de pénalité sur une faute drômoise.

Une cinquantaine de supporters du VRDR avaient fait le déplacement jusqu'au stade Ernest Argelès de Blagnac, drapeaux à damiers à la main. Les joueurs drômois sont allé les saluer à la fin de la rencontre.

Gros avantage aux Drômois avant le match retour

Samedi prochain, le 25 mai, les Drômois joueront chez eux, sur leur terrain du stade Pompidou à Valence, où les organisateurs attendent entre 8 000 et 10 000 spectateurs.

Le VRDR entamera la rencontre avec 13 points d'avance sur son adversaire. Un sérieux avantage...la PRO D2 n'est plus qu'à un petit pas pour les rugbymen drômois.

La demi-finale retour, samedi 25 mai à 19h30, sera également à suivre en direct sur France Bleu Drôme Ardèche.