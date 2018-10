Corse

Le rugby n'est peut être pas la première discipline dans l'île mais ce n'est pas pour autant que la Ligue Corse reste les bras croisés. Bien au contraire, sous la houlette de son président Jean Simon Savelli, les projets foisonnent, qu'il s'agisse d'organisation et de structuration où d'opérations destinés à promouvoir la discipline et susciter l'intérêt des plus jeunes. Dans cette optique, des discussions ont été engagé depuis plusieurs semaines déjà avec la Fédération Française de Rugby (FFR) afin que l'équipe de France vienne parfaire en Corse sa préparation à la Coupe du Monde 2019 au Japon (20 septembre-2 novembre).

La préparation de ce Mondial devrait durer près de deux mois pour le groupe France. En dehors du camp de base qu'est le CNR de Marcousis, des stages sont évidemment programmés et cette fois ceux-ci n'auraient pas lieu en altitude mais en bord de mer et dans des régions plutôt chaudes afin de s'adapter aux conditions climatiques du Japon à l'automne, période choisie pour l'épreuve mondiale. Installés dans le sud de l'île, les Français se devront de disputer leurs matchs de poule dans une région au climat subtropical. D'où le choix de pays zones maritimes et aux températures plutôt élevées pour leur préparation. La Corse est donc candidate, au même titre que la Côte d'azur.

Rien d'officiel n'a encore été acté mais les discussions sont bien avancées selon le responsable de la Ligue Corse de Rugby.

Jean Simon Savelli et l'équipe de France

La décision pour cette venue dans l'île du XV de France au mois de juillet 2019 (du 15 au 25) pourrait être finalisée le 9 novembre prochain à l'occasion d'un Comité Directeur de la FFR, comité auquel participera Jean Simon Savelli. Ce dernier aura également l'occasion d'évoquer l'organisation en Corse, toujours en 2019, au mois d'avril, d'une double confrontation internationale France-Irlande des U20 développement. Et l'envie de faire de la Corse un pôle d'attractivité pour les sélections internationales de rugby ne s'arrête pas la puisque la Ligue Corse voit plus loin encore : la Coupe du Monde organisée en France en 2023 ! L'occasion pourquoi pas d'héberger la préparation de grandes nations comme la Nouvelle-Zélande, les fameux All-blacks déjà venus en Corse il y a plusieurs années ou encore l'Argentine, l'Australie ou l'Angleterre.

Jean Simon Savelli et la Coupe du Monde 2023

Plus d'informations à attendre donc après le CD de la FFR le 9 novembre prochain.