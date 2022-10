Le XV de France avec neuf Toulousains pour préparer la tournée d'automne

Antoine Dupont et les Bleus sont à moins d'un an de la Coupe du Monde en France.

On connait les 42 joueurs convoqués à Marcoussis la semaine prochaine pour préparer la tournée d'automne du XV de France. Le sélectionneur Fabien Galthié a notamment appelé neuf Toulousains.

ⓘ Publicité

Ntamack est bien là

Sans surprise, les deux talonneurs Julien Marchand et Peato Mauvaka seront à Marcoussis la semaine prochaine. Tout comme Anthony Jelonch et Thibaud Flament. Chez les trois-quarts, plusieurs joueurs vont monter en Essonne aux côtés d'Antoine Dupont : Romain Ntamack, même s'il n'a pas joué depuis le 11 septembre dernier, mais aussi Thomas Ramos Pierre-Louis Barassi et Matthis Lebel.

Melvyn Jaminet, Cyril Baille et François Cros ne seront pas de la partie. Tous les trois sont à l'infirmerie.

À lire aussi Melvyn Jaminet manquera la tournée d'automne avec le XV de France

Trois matches dont un à Toulouse

Le XV de France va jouer trois tests cet automne : le 5 novembre au Stade de France face à l'Australie, le 12 à Marseille face à l'Afrique du Sud avant de recevoir le Japon le dimanche 20 novembre à Toulouse.