Le XV de France avec trois joueurs de l'UBB pour préparer le voyage en Écosse

Cela allait forcément être la grande lessive, pour le XV de France en Écosse. Pour le quatrième match de l'automne, après des victoires contre le Pays de Galles (38-21) et l'Irlande (35-27), et avant d'affronter les Fidji, ce dimanche, l'équipe de France devait forcément tout changer, vu la règle qui obligeait Fabien Galthié et son staff à faire participer chaque joueur à trois rencontres au maximum. Le sélectionneur a donc appelé un groupe très remanié, ce jeudi soir, qui compte 14 joueurs à aucune sélection.... Et trois joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles.

Quasi-certaine était la présence de Matthieu Jalibert, le demi d'ouverture de l'UBB. D'abord appelé dans la liste initiale, il avait déclaré forfait, positif au coronavirus. Il avait ensuite fait le voyage à Marcoussis, mais sans jouer. Celui que le staff considère comme l'option numéro deux à l'ouverture, derrière Romain Ntamack, va donc avoir trois matchs pour se montrer, et devrait, sauf énorme surprise, être préféré au Toulonnais Louis Carbonel pour débuter à Murrayfield. Il formerait une charnière probable avec son ancien coéquipier de l'UBB, Baptiste Serin. Ce serait alors la sixième sélection de Jalibert, la première en tant que titulaire depuis plus de deux ans et demi, le 3 février 2018 contre l'Irlande.

Avec lui, le troisième-ligne Cameron Woki (2 sélections) et le deuxième ligne Cyril Cazeaux (0 sélection) feront aussi leur retour à Marcoussis. Tous les deux avaient été appelés par Fabien Galthié pour préparer le match contre les Fidji, mais ne sont pas sur la feuille de match, et postulent donc pour les trois dernières rencontres. Cela pourrait permettre à Cazeaux, qui tourne autour depuis un moment, puisqu'il avait déjà été appelé dans un groupe élargi pour le Tournoi 2020, de fêter sa première sélection.

Les trois joueurs de l'UBB font partie d'un groupe de 31 joueurs forcément peu expérimenté, dont près de la moitié (14), n'ont jamais joué en Bleu. L'expérience concerne des joueurs pas vus dans le XV de France depuis longtemps et qui font leur retour, comme le pilier Uini Atonio (La Rochelle), l'arrière Brice Dulin (La Rochelle), l'ailier Alivereti Raka (Clermont) et le troisième ligne Yacouba Camara (Montpellier).

La liste des Bleus

Piliers : Hassane Kolingar (Racing 92, 0 sélection), Rodrigue Neti (Stade Toulousain, 0 sél.), Dorian Aldegheri (Stade Toulousain, 4 sél.), Uini Atonio (La Rochelle, 32 sél.), Ali Oz (Racing 92, 0 sél.)

Talonneurs : Peato Mauvaka (Stade Toulousain, 4 sél.), Teddy Baubigny (Racing 92, 0 sél.), Pierre Bourgarit (La Rochelle, 2 sél.)

Deuxième ligne : Killian Geraci (Lyon, 0 sél.), Swan Rebbadj (Toulon, 0 sél.), Baptiste Pesenti (Pau, 0 sél.), Cyril Cazeaux (Bordeaux-Bègles, 0 sél.)

Troisième ligne : Cameron Woki (Bordeaux-Bègles, 2 sél.), Sekou Macalou (Stade Français, 1 sél.), Anthony Jelonch (Castres, 2 sél.), Yacouba Camara (Montpellier, 17 sél.), Sacha Zegueur (Oyonnax, Pro D2, 0 sél.), Fabien Sanconnie (Racing 92, 4 sél.)

Demis de mêlée : Baptiste Serin (Toulon, 38 sél.), Sébastien Bézy (Clermont, 7 sél.)

Demis d'ouverture : Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles, 5 sél.), Louis Carbonel (Toulon, 0 sél.)

Centres : Julien Delbouis (Stade Français, 0 sél.), Olivier Klemenczak (Racing 92, 0 sél.), Pierre-Louis Barassi (Lyon, 1 sél.)

Ailiers: Arthur Retière (La Rochelle, 1 sél.), Alivereti Raka (Clermont, 4 sél.), Gabin Villière (Toulon, 0 sél.), Teddy Thomas (Racing 92, 20 sél.)

Arrières : Gervais Cordin (Toulon, 0 sél.), Brice Dulin (La Rochelle, 29 sél.)