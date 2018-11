Rugby : le XV de France battu pour la première fois de son histoire par les Fidji

Saint-Denis, France

Le XV de France termine l'année 2018 par une humiliation en clôture des tests-matches de novembre. Samedi au Stade de France, les Bleus ont enregistré la première défaite de leur histoire en dix confrontations contre les Fidji (21-14 ). "Je suis très énervé et agacé. On a manqué de respect pour le maillot qu'on porte sur les épaules. Hormis en fin de première période, on a tous attendu que le copain d'à côté fasse le boulot à sa place", a estimé le capitaine Guilhem Guirado.

ll n'y a rien à dire. On a pris la leçon ce soir, dès la première minute. Ils étaient plus forts que nous physiquement, ils ont été plus entreprenants" - Le sélectionneur Jacques Brunel

Les Bleus, qui menaient 14 à 12 à la mi-temps, n'ont inscrit aucun point en seconde période. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd tant les Fidjiens ont dominé la rencontre mais ils ont péché dans la finition, se voyant notamment refuser deux essais, le premier pour hors-jeu (Goneva, 37e), le second pour plaquage à retardement (Tuisova, 50e). Ils terminent leurs tests d'automne sur un bilan de deux défaites (Afrique du Sud et Fidji) pour une seule victoire (Argentine).

Pour le sélectionneur, Jacques Brunel, "ll n'y a rien à dire. On a pris la leçon ce soir, dès la première minute. Ils étaient plus forts que nous physiquement, ils ont été plus entreprenants". Le XV de France passe à la 9e place du classement mondial derrière les Fidji. Le chemin à parcourir pour tenter de sortir des poules de la Coupe du monde 2019 au Japon est colossal. Le Tournoi des six nations s'annonce d'ores et déjà compliqué avec des déplacements en Irlande et en Angleterre.