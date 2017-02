Le XV de France est à Nice pour une semaine

L'équipe de France de rugby est à Nice. Le XV tricolore a quitté la région parisienne pour une semaine d'entraînement sur la Côte d'Azur. Les rugbymen français sont arrivés ce jeudi dans leur hôtel situé sur la Promenade des Anglais. Le soleil est au rendez-vous. Idéal pour préparer l'Irlande.

L'équipe de France de rugby prend ses quartiers à Nice pour une semaine. Les joueurs de Guy Novès ont quitté le centre national de Marcoussis, leur habituel lieu de rassemblement, pour le modeste stade des Arboras situé dans la plaine du Var. Le XV de France va loger dans un hôtel de la Promenade des Anglais durant son séjour azuréen.

Les rugbymen français sont arrivés sur la Côte d'Azur sous le soleil. L'occasion de quitter la région parisienne et de retrouver quelques degrés de plus au thermomètre. "Le soleil ça fait du bien, on ne va pas cracher dessus sourit Kévin Gourdon, le troisième ligne du Stade Rochelais. Cela va nous faire du bien d'être là et ça nous changera de là haut (Marcoussis)."

Une semaine d'entraînement sur la Côte d'Azur

Le XV de France va passer une semaine à Nice. Guy Novès prépare ses joueurs pour le troisième match du Tournoi des 6 Nations prévu le 25 février prochain contre l'Irlande à Dublin. Les Bleus restent sur une victoire contre l'Ecosse (22-16) au stade de France après avoir commencé la compétition par une défaite contre l'Angleterre (19-16).

Le stade des Arboras, situé dans la plaine du Var à Nice, va accueille l'équipe de France de rugby. - www.nice.fr

Les Tricolores s'entraîneront notamment ce mardi le matin et l'après-midi. La deuxième séance sera ouverte au public au stade des Arboras. L'occasion pour les amateurs du ballon ovale d'approcher les stars du rugby français. Certains joueurs du XV de France iront aussi à la rencontre des enfants malades à l'hôpital pédiatrique Lenval situé sur la promenade des Anglais.

Les rugbymen français quitteront Nice et la Côte d'Azur le jeudi 24 février après leur dernier entraînement pour rejoindre directement Dublin et l'Irlande où ils disputeront leur troisième match du Tournoi des 6 Nations.