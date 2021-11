Le XV de France face aux All Blacks pour le test ultime

Le XV de France affronte les All Blacks pour leur dernier test match de la tournée d'automne

Après la répétition générale face à la Géorgie dimanche dernier, place à la grande première. Samedi à 21h, le XV de France affronte les redoutables All Blacks au stade de France. Après deux victoires contre l'Argentine et les Géorgiens, les Bleus concluent leur tournée d'automne avec du costaud. La France a perdu les 14 dernières confrontations avec les néo-zélandais. Il faut remonter à juin 2009 pour retrouver la dernière victoire, 27-22 à Dunedin.

Si les joueurs de Fabien Galthié ont remporté leurs matchs sans convaincre, le bilan est néanmoins positif. Hormis la saison dernière, avec une Coupe d'automne des nations privée des principales sélections de l'hémisphère Sud en raison de la pandémie, les Bleus doivent remonter à 2014 pour retrouver une tournée d'automne du même niveau. Et même à 2012, pour voir la trace de trois victoires (devant l'Australie, l'Argentine et les Samoa).

à lire aussi Le XV de France s'impose largement face à la Géorgie (41-15)

Les All Blacks ont chuté en Irlande

Signal important, qui n'aura pas échappé au sélectionneur, les Blacks sont tombés face à l'Irlande (29-20) samedi dernier. Un exploit réussi pour la troisième fois seulement de l'histoire du XV du trèfle. Des données qui ont fait réfléchir Fabien Galthié. Avec son manager général, Raphaël Ibanez, ils disent avoir "entendu" le message du sélectionneur des All Blacks, Ian Foster. Après la défaite en Irlande, il a déclaré vouloir "finir très fort" en France.

Le XV de France doit donc "apporter une réponse forte" aux Kiwis, triples champions du monde (1987, 2011 et 2015). Et cela passera par le groupe aligné sur la pelouse du stade de France samedi. Les Bleus retrouveront leur habituelle charnière toulousaine, formée par Antoine Dupont et Romain Ntamack. Ce dernier avait été placé au centre lors des deux précédents matchs pour faire de la place à l'ouverture à Matthieu Jalibert, remplaçant samedi.

Retour de la charnière Dupont - Ntamack

Pas convaincante, l'association Jalibert - Dupont ne sera donc pas reconduite. "On a eu deux matchs pour tester, a déclaré jeudi Fabien Galthié. C'est un objectif de performance. On a choisi cette formule pour attaquer le match : c'est surtout un choix de performance plutôt qu'un choix par défaut". Le coach a fait le choix de l'expérience avec la charnière du Stade Toulousain. A place de Ntamack, Jonathan Danty retrouvera son ancien compère du Stade Français Gaël Fickou.

Au total, Galthié a procédé à cinq changements par rapport au XV de départ qui avait dominé la Géorgie à Bordeaux. Outre Danty, le talonneur Peato Mauvaka remplace Julien Marchand, touché aux côtes; Romain Taofifenua cède sa place à Paul Willemse en deuxième ligne; François Cros entre pour Sekou Macalou, blessé au pied, en troisième ligne; Gabin Villière retrouve sa place de titulaire aux dépens de Matthis Lebel.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour motiver ses troupes, Raphaël Ibanez a déclaré : "Quand on les bat, on devient un autre joueur". Un match qui a "du relief" pour le sélectionneur Galthié.