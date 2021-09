Le XV de France féminin jouera l'un de ses matches à Bayonne pour le Tournoi des 6 Nations

Ni plus ni moins que le Crunch. A l'occasion du Tournoi des 6 Nations 2022, l'équipe de France féminin accueillera l'Angleterre à Jean Dauger, à Bayonne. C'est le comité directeur de la FFR, réuni ce vendredi en visioconférence, qui a acté le choix des stades.

Une compétition féminine qui prendra part au printemps, à la différence des tournois masculin et des U20 qui se dérouleront en février et mars prochain. Les Bleues accueilleront l’Italie au Stade des Alpes à Grenoble, le dimanche 27 mars, puis recevront l’Irlande, le samedi 2 avril 2022 à Toulouse (choix "à confirmer" précise la FFR), et enfin l’Angleterre le samedi 30 avril au stade Jean-Dauger à Bayonne.

À un an du Mondial

Cet automne, le XV de France féminin, où évoluent régulièrement Pauline Bourdon, l'ancienne joueuse de l'AS Bayonne aujourd'hui à Toulouse, tout comme la Basque Céline Ferer, rencontrera l‘Afrique du Sud à Vannes le samedi 6 novembre (15h), puis la Nouvelle-Zélande deux fois. D'abord à Pau le samedi 13 novembre (15h) avant Castres le samedi 20 novembre (15h).

Dans un peu plus d'un an se disputera la Coupe du monde féminines de rugby, en Nouvelle-Zélande, du 8 octobre au 12 novembre 2022. La France est dans la poule C, composée de l’Angleterre, des Fidji et de l’Afrique du Sud que les Bleues joueront en ouverture.