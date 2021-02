Le XV de France jouera à Toulouse en novembre 2022, sans doute face au Japon

Le XV de France jouera au Stadium de Toulouse en novembre 2022, à un an de la Coupe du Monde organisée en France.

Le Stadium de Toulouse accueillera cinq rencontres lors de la Coupe du Monde 2023 organisée en France. Les All Blacks, le Japon et les Fidji seront dans la ville rose. Un an avant, les Bleus viendront lors de leur tournée d'automne pour un match de préparation.

Face au Japon ou à la Géorgie

La seule incertitude reste l'équipe contre laquelle vont jouer les Bleus. "Ce sera une équipe du tiers 2. Potentiellement le Japon, ce qui serait un joli clin d'oeil au programme des matches que nous avons mis en place pour la Coupe du Monde. Cela peut être aussi la Géorgie. Mais on va faire en sorte que World Rugby accepte que ce soit le Japon", explique Claude Atcher, le directeur général de la Coupe du Monde de rugby 2023 au micro de France Bleu Occitanie.