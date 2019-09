Le XV de France peut aller loin en Coupe du Monde, estime l'ancien manager Jo Maso

Villeneuve-lès-Avignon, France

L'ancien manager du XV de France, Jo Maso, s'apprête à quitter Villeneuve-lez-Avignon (où il vit maintenant) pour rejoindre le Japon. Il tient à suivre la Coupe du Monde de très près... La compétition débute vendredi, avec un match du pays-hôte : le Japon affronte la Russie. Le lendemain, c'est la France qui entre en scène, contre l'Argentine. Les Bleus auront sans doute fort à faire face. Mais Jo Maso est confiant.

"Certes, l'Argentine est une grosse équipe, mais les Français se sont préparés en conséquence, affirme l'ancien manager. Et l'équipe peut compter sur des arrières jeunes et talentueux, comme Médard, Dupont ou encore Ntamack." En face, le XV de France aura quand même une équipe harmonieuse, difficile à perturber... Mais elle reste inférieure à l'équipe argentine de 2007. Jo Maso le sait bien, il était manager des Bleus en 2007, quand ils ont perdu leur premier match contre l'Argentine. "La situation est très différente cette année", assure-t-il.

La France en finale ?

"D'ailleurs, le sélectionneur actuel, Jacques Brunel, est confiant, confie Jo Maso. J'ai mangé avec lui, il y a quelques jours, et je lui ai dit : tu sais, je ne serai au Japon que pour les demies et la finale... Il m'a répondu : ne t'inquiète pas, on y sera aussi." Jo Maso ne doute pas non plus de l'engouement des Français pour la Coupe du Monde. "Les gens se passionnent pour les compétitions internationales, affirme-t-il. Malgré l'heure des matchs, qui se jouent essentiellement le matin à cause du décalage horaire, il y aura du monde derrière le poste".