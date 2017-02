VIDEOS - Le XV de France tombe avec les honneurs en Angleterre (19-16) pour son entrée dans le Tournoi des Six Nations

La France s'est inclinée face à l'Angleterre (19-16) à Twickenham samedi pour son premier match dans le Tournoi des Six Nations. Revivez les essais et les principales actions en vidéo !

L’histoire de se répète à Twickenham. Comme il y a deux ans, les Bleus ont cru à l'exploit mais ont fini par laisser filer le Crunch (19-16). Prochain rendez-vous des hommes de Guy Novès : le dimanche 12 février face à l’Écosse au Stade de France (16h) pour la 2e journée du Tournoi.

Les principales actions en vidéo du Crunch

70e. L'essai transformé de Ben Teo' qui donne la victoire aux Anglais (19-16) !

60e. Le premier essai de la partie est tricolore. Il est signé Rabah Slimani et transformé par Camille Lopez. La France prend les devant (16-12) !

49. Les esprits s'échauffent quand les Bleus tiennent tête aux Anglais en mêlée !

47e. Au retour des vestiaires, les Bleus ont failli craquer ! Il a fallu un énorme retour de Nakaitaci sur Daly qui filait à l'essai pour le sortir en touche ! Ouf ! (9-9).

40e. Après des pénalités réussies des deux côtés (9-9), la France a failli prendre l'avantage avant la pause.

13e. Jonny May est sanctionné pour un plaquage dangereux sur Gaël Fickou. Camille Lopez réussit la pénalité des 35 mètres à gauche (6-3).

7e. Camille Lopez ouvre le score sur pénalité pour le XV de France (3-0)

Les hymnes retentissent à Twickenham ! Honneur à "La Marseillaise" avant "God Save The Queen" !

Le podium (enfin) pour les Bleus ?

Prochain rendez-vous des Bleus : le dimanche 12 février face à l’Écosse au Stade de France (16h) pour la 2e journée du Tournoi. Les hommes de Guy Novès vont essayé d'enflammer leur public. Ce qu'ils ont fait à l'automne, regagnant face à l'Australie (23-25) et la Nouvelle-Zélande (19-24), double championne du monde en titre, le cœur d'un public de nouveau enthousiasmé.

Mais qui n'a donc toujours pas vu son équipe triompher des meilleurs. Ce qui commence à devenir un peu plus pressant, après une première année passée à bâtir les fondations et au moment d'aborder un Tournoi périlleux (déplacements en suivant en Irlande et Italie), dont le podium n'a plus été fréquenté par la France depuis... 2011.

© Visactu -