Le XV des Fidji va prendre ses quartiers à Limoges avant la Coupe d'Automne des Nations

L'équipe nationale des Fidji va poser ses valises à Limoges pour préparer la 1ère Coupe d'Automne des Nations. Cinquante personnes dont une trentaine de joueurs vont venir du 24 octobre au 8 novembre. Si la capitale de la porcelaine a été sélectionnée, sa situation géographique a joué un rôle vu le nombre important de joueurs évoluant en France avec leurs clubs, à l'instar des trois joueurs du CA Brive convoqués (cf tweet ci-dessous). "Limoges, c'est central. C'est plus facile pour faire venir les joueurs qui jouent dans le championnat français. Et par rapport au contexte Covid, pour protéger nos joueurs et bien se préparer, Limoges est la ville qui correspond à notre préparation" estime Julian Vulakoro, ancien joueur du Racing, aujourd'hui représentant de sa fédération en Europe. Et qui pour l’anecdote a joué son 1er match en France en Pro D2 à Beaublanc, sous la neige, quelques heures seulement après sa descente d'avion en provenance des Fidji.

C'est un investissement - Sylvie Rozette, adjointe au sport

Pour convaincre la sélection fidjienne de venir à Limoges, les collectivités ont aussi mis la main à la poche. 50 mille euros pour la ville et 20 mille euros pour Limoges Métropole. Cela vaut le coup selon l'adjointe au sport Sylvie Rozette. "On a l'idée de capitaliser par rapport aux camps de base de la Coupe du Monde 2023 et des Jeux Olympiques 2024. C'est un investissement qu'il faut qu'on fasse. Si on leur montre que l’accueil est intéressant et sympa, que nous sommes contents de les avoir dans la ville, qu'on a un outil qu'on peut leur mettre à disposition, on aura plus de chances qu'ils reviennent" espère t-elle. "Déjà, nous découvrons Limoges avec la fédération. Mais pourquoi pas d'autres étapes. On voit de la part du maire qu'il y a la volonté de nous accueillir comme il faut" apprécie Julian Vulakoro.

Des entraînements, un match amical, et des échanges avec les habitants

Un XV des Fidji qui ne fera pas que s’entraîner et jouer en préparation le 6 novembre face au Portugal (jauge fixée à 5 mille places et prix unique du billet à 15 euros). Pendant ces deux semaines à Limoges, la délégation va se rendre disponible auprès de la population. "Les Fidjiens sont très ouverts au partage de leur culture. Et ils redonnent ce qu'on leur donne. Ils ont accepté de venir participer à des entraînements de plusieurs écoles de rugby de Limoges Métropole. On va ouvrir l'entrainement des Fidjiens au public à deux reprises. Et on va essayer d'organiser un spectacle sur les coutumes fidjiennes aux Halles Centrales de Limoges" annonce Nicolas Garrigues, président d'Arena Events, l'organisateur de ce camp de base des Fidji à Limoges.