Leader, le Stade Toulousain en quête d'un match plein face au Montpellier Hérault Rugby

Une grosse victoire pour embrayer son entrée dans le championnat de Top 14 face à la Rochelle (20-16) et un carton à domicile contre Toulon (41-10), les joueurs du Stade Toulousain ont parfaitement lancé leur saison. Mais, Ugo Mola et le staff en attendent bien plus, dans le jeu, pour une équipe de cette envergure. Le Stade Toulousain affronte Montpellier (4e) pour le compte de la 3e journée de Top 14.

Après la victoire contre Toulon, l'entraîneur des arrières Clément Poitrenaud le soulignait : "On marque des essais, mais, il y a encore beaucoup d’approximations et surtout des fautes de main." Qu'importe, le déplacement dans l'Hérault ce samedi à 17 heures est un choc qui va permettre aux Toulousains de régler la mire en ce début de saison.

"On réussit à marquer des points d'une autre façon, c'est positif"

Ce samedi après-midi, le manager Ugo Mola va devoir composer avec le même groupe utilisé depuis le début du championnat. Les blessés travaillent d'arrache-pied pour revenir.

Jean Bouilhou, l'entraîneur des avants est pour l'instant satisfait des deux premiers matchs bien qu'en face, Montpellier a largement progressé, c'est une équipe ambitieuse selon lui.

"Les joueurs ont les ressources, c'est une équipe qui a plusieurs cordes à son arc. C'est ça qui a fait notre force l'année passée et on voit que cette année encore, on démarre comme ça, avec des matchs qui sont imparfaits. Mais on voit des joueurs qui sont présents, présents physiquement, dans l'engagement. On travaille pour tester des séquences plus complètes à l'entraînement. C'est sûr que c'était un peu frustrant à la fin du match de voir autant de ballons tomber. On va tester tout ça ce week-end face à une très belle équipe."

Retour d'Arthur Bonneval sur la feuille de match

Ligament croisé, tendon d'Achille, mains cassées : l'ailier du Stade Toulousain Arthur Bonneval revient enfin dans le groupe, il sera sur la feuille de match ce week-end face à Montpellier. Interrogé, l'homme se sent bien, il est heureux de refouler la pelouse et reste ambitieux malgré un temps de jeu quasi inexistant depuis un an.

Match en direct sur France Bleu Occitanie

La radio des Rouges et Noir vous fait vivre de ce choc de la 3e journée de Top 14 entre le MHR et le Stade Toulousain en direct et en intégralité. Début de la rencontre à 17 heures.