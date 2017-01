Léandro Cédaro signe un contrat de 3 ans avec Agen

Arrivé en 2012 au Stade Rochelais, le deuxième ligne Léandro Cédaro quittera la Charente-Maritime à la fin de la saison

Une page va se tourner pour le deuxième ligne Léandro Cédaro. Arrivé au Stade Rochelais il y a 5 ans, Léandro s'apprête à descendre un peu plus au sud à la fin de la saison. Sur son site internet, Agen le confirme de façon officielle aujourd'hui, le joueur Rochelais arrivera en Lot-et-Garonne cet été. Léandro Cédaro un des artisans de la montée en Top 14 pour la Rochelle, le sera peut-être aussi à Agen, à moins que le SUA ne parvienne à remonter dans l'élite à la fin de cette saison. Léandro combattant infatigable dans le pack rochelais est en tout cas titulaire jeudi soir à Bayonne pour la Challenge Cup.

"On connaît bien Bayonne, on les a déjà rencontré 3 fois cette saison, les basques vont jouer à l'orgueil même s'ils n'ont plus rien à gagner dans cette compétition"