Leinster-Stade Toulousain dimanche : des maillots floqués "cathédrale Notre Dame"

On parle désormais de plus de 700 millions d'euros. Grandes entreprises privées, collectivités, particuliers : la mobilisation est nationale voire internationale pour financer la reconstruction de la cathédrale Notre Dame de Paris qui a brûlé ce lundi. Le monde du sport, comme d'habitude, n'est pas en reste. Ce mardi matin, Nathalie Boy de la Tour, la président de la LFP, annonçait une participation financière du football français sous une forme qui reste à déterminer. Et en Occitanie, c'est désormais le Stade Toulousain qui lance son opération de solidarité.

Des maillots floqués "Notre Dame" à l'Aviva Stadium

Dimanche à Dulbin, le Stade Toulousain va jouer la première grosse échéance de sa saison contre la Province du Leinster à Dublin en 1/2 finale de la Champions Cup. Didier Lacroix, le président du club, a annoncé ce mardi en conférence de presse que les joueurs porteraient à cette occasion des maillots rouges, avec sur la poitrine, un dessin figurant la cathédrale Notre Dame.

#NotreDame dimanche pour la 1/2 finale de #ChampionsCup les 15 joueurs du #StadeToulousain porteront un maillot floqué du dessin de la cathédrale et les maillots seront revendus aux enchères pour aider à la reconstruction pic.twitter.com/zulsmVFpyn — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) April 16, 2019

Au-delà de la symbolique, l'action du Stade va permettre de récolter des fonds pour la reconstruction du monument puisque les maillots seront ensuite revendus aux enchères. La vente aura lieu sous l'autorité d'un commissaire-priseur dans quelques semaines. Si le Stade se qualifie pour une finale européenne (ce qui n'est pas arrivé depuis 2010), on peut penser que les prix monteront.

L'idée a été lancée ce matin par les équipes du club. A seulement cinq jours du match, le service communication a travaillé immédiatement pour pouvoir lancer l'impression des maillots et s'assurer de la légalité de l'opération (ndlr : parfois les organisateurs de compétitions sont tatillons sur ce genre d'initiative). Selon Didier Lacroix, les joueurs se sont tous montrés très partants car ils étaient touchés, comme presque tous les Français, par les images qu'ils avaient vues depuis lundi soir.