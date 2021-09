"On a tous notre rôle à jouer" : Lenaïg Corson, la rugbywoman bretonne engagée pour l'environnement

Lenaïg Corson est une sportive inspirante à plusieurs titres. Non seulement brillante au rugby puisqu'elle joue 2e ligne au plus haut niveau dans son club du Stade Français Paris et avec le XV de France. Mais aussi hors des terrains où la native du Vieux Marché, dans le Trégor, se fait militante de la nature et de la protection de l'environnement. Rencontre alors que se tient en ce moment la semaine du développement durable.

Chacun a un peu le pouvoir de changer les choses. "Souvent, j'entends des gens qui se plaignent des politiques, des entreprises qui ne respectent rien, ou des gens qui jettent autour d'eux" lance la rugbywoman internationale, "mais je pense aussi qu'on a tous notre rôle à jouer". C'est avec cette philosophie chevillée au corps que Lenaïg Corson agit.

Elle ramasse les déchets, achète local ou arrache une plante envahissante

Tantôt en train de ramasser des déchets dans les rues de Paris, ou sur les plages et le GR 34 pendant ses vacances en Bretagne ; parfois en train de faire ses courses sur un marché auprès de producteurs locaux, ou d'acheter en vrac ; ou encore en train d'arracher la balsamine de l'Himalaya, une plante exotique envahissante, sur les bords du Léguer près de chez ses parents.

Chargée de la RSE au Stade Français Paris

Elle fait donc aussi bouger les lignes chez son employeur le Stade Français Paris où elle chargée de la responsabilité sociale de l'entreprise depuis un an. "En gros, je suis chargée de cibler les choses qui ne sont pas forcément bien faites et d'essayer de trouver des solutions pour les améliorer" reprend la jeune femme de 32 ans, et notamment en matière de réduction des déchets.

Du bon sens mais il est parfois bon de le rappeler

"Nous somme de gros consommateurs d'eau au club et il y a beaucoup beaucoup de bouteilles en plastique" alors, après plusieurs mois de travail, une mesure vient d'entrer en vigueur. Fini, les bouteilles individuelles. Dix-sept fontaines à eau sont installées depuis peu aux endroits stratégiques, tout le monde est désormais doté d'une gourde. "On repart du b.a.-ba" lance Lenaïg Corson au sujet de cette mesure qui peut paraître symbolique, mais qui ne l'est pas tant que cela en réalité. "On responsabilise les joueurs et on arrête de se servir d'une bouteille en plastique pour la jeter à moitié pleine. C'est du bon sens mais il est parfois bon de le rappeler" continue celle qui travaille en lien direct avec la direction générale du club.

Un changement pas toujours évident

Parce que Lenaïg Corson doit parfois faire face à des réticences. "Je me suis forcément confrontée à des personnes pas forcément très lucides sur le réchauffement climatique ou ce qu'on peut tout simplement vivre dans la société". Le tri concerne désormais tout le club : des stars mondiales du rugby aux jeunes en passant par les salariés des bureaux. Bien d'autres projets, en cours de développement et tus pour le moment, sont en cours pour faire changer les comportements en interne. Des moments éducatifs pour les plus jeunes joueurs du club sont en réflexion sur ces sujets confie celle qui est aussi, entre autres, membre du comité d'éthique de Fair Play For Planet, la société créée par l'ancien rugbyman international Julien Pierre pour "encourager les clubs sportifs à mettre en place des actions concrètes quantifiables et valorisables au service de l'environnement".