Léo Coly (Montpellier) : "Je ne me vois pas ne pas faire de phase finale"

La série de quatre défaites entre fin janvier et fin février a été celle de trop dans une saison en dents de scie, et a contraint le champion de France en titre à courir, désormais, derrière les places qualificatives pour la phase finale.

Depuis, le MHR court vite, puisque les hommes de Philippe Saint-André ont écrasé Clermont (34-6) avant d'aller arracher un succès à Perpignan (22-23) puis de chuter à Exeter, mais en raison d'un arbitrage injuste et défavorable et après avoir largement rivalisé avec les Anglais (33-33).

Seulement, Montpellier n'a plus vraiment le droit de s'arrêter et doit finir en sprint dans la dernière ligne droite, pour espérer dépasser la concurrence. L'unique scénario imaginé, d'ailleurs, par le demi de mêlée, Léo Coly : "Je ne me vois pas ne pas faire de phase finale, cette année. Ce serait une grosse déception, et je préfère ne pas y penser".

Motivé, autant que ses partenaires, l'ancien du Stade Montois croit dur comme fer en la capacité du MHR à terminer fort, convaincu que la réception des Jaunards a constitué un déclic dans un groupe qui n'avait, sans doute, pas tout à fait mesuré la difficulté d'enchainer après le sacre, l'an dernier.

De son côté, Jean-Baptiste Elissalde estime que "ce sera compliqué", mais entrevoit un espoir ces dernières semaines. Et l'entraîneur des avants s'interroge : "Est-ce qu'il ne faut pas être cramé par le soleil ou brûler par un incendie pour revivre ? (...) J'ai des indicateurs qui me font penser qu'on va y arriver. Et puis, c'est bien de prendre les tartes qu'on a pris, ça va faire partie de notre histoire commune".

