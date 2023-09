Les All Blacks découvrent le Stadium de Toulouse avant d'affronter la Namibie

Avec le sourire, les All Blacks ont effectué leur mise en place de veille de match sous un soleil radieux ce jeudi au Stadium. Des All Blacks qui ont déjà affronté la Namibie en 2015 et en 2019 lors des précédentes Coupes du monde et qui veulent lancer leur tournoi après la défaite face au XV de France.

La neuvième venue des Blacks à Toulouse

Toulouse est la deuxième ville de France derrière Paris qui a le plus accueilli les All Blacks dans l'histoire. Ce vendredi, ce sera la deuxième fois en Coupe du Monde (2007 face à la Roumanie). Des Blacks revanchards après la défaite lors du match d'ouverture : "Vendredi dernier a été particulièrement décevant pour nous. C'est un euphémisme. Nous sommes ravis de venir à Toulouse dans une ville plus petite. Le stade ici n'est pas aussi grand que le Stade de France mais il est tout aussi prestigieux. On veut se concentrer et faire du bon travail", explique le centre Anton Lienert-Brown. Avant d'ajouter : "Nous voulons juste nous qualifier pour les quarts de finale. Ce sera maintenant difficile de terminer premier de la poule mais tout peut arriver. On veut basculer en quart de finale et ensuite batailler."

Installés en centre-ville de Toulouse, les Kiwis étaient attendus par quelques supporters à la sortie de leur hôtel. Le troisième ligne Luke Jacobson était ravi de voir la ville rose : "Ces premiers moments en France ont été super. Que ce soit à Lyon ou à Paris. On a été très bien reçus. On est contents de voir Toulouse désormais. On a vu quelques fans passionnés à la sortie de l'hôtel et on a hâte de voir ce qu'ils vont nous apporter lors du match."

Venir tôt au Stadium

Si la première rencontre à Toulouse s'est bien déroulée, les organisateurs s'inquiètent un peu plus pour ce Nouvelle-Zélande-Namibie joué un vendredi soir. Les accès au stade devraient être rendus encore plus difficiles avec les sorties de bureau et les départs en weekend. Le parvis du stade sera ouvert dès 18 heures et il est conseillé de venir le plus tôt possible pour ne pas connaître les mêmes mésaventures qu'à Bordeaux ou Marseille lors du premier weekend de cette Coupe du Monde.