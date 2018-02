Le Havre, France

L'image du rugby a du plomb dans l'aile ! Secouée par les mauvais résultats de l'équipe de France, les soupçons de favoritisme à la fédération, ou encore les affaires extra sportives comme la virée nocturne il y a quelques jours de plusieurs internationaux avec à la clef des interpellations, l'image du rugby est sérieusement écornée. C'est dans ce contexte que les Bleus affrontent l'Italie, ce vendredi (21h), dans le tournoi des six nations. Et c'est dans ce contexte que se tenait cette semaine la journée des ambassadeurs au Havre : rencontre entre des acteurs du rugby professionnel et de jeunes licenciés.

"Une bouffée d'oxygène"

Réunis au Stade Youri Gagarine mercredi dernier, 250 enfants licenciés dans les clubs du Havre et de l'agglomération (Havre RC, HAC Rugby, RC Port du Havre, Fécamp RC et CS Gravenchon) ont pu rencontrer quelques personnalités du rugby français. Parmi elles : Philippe Benetton, entraîneur et ancien joueur du XV de France, Arthur Bonneval, joueur au Stade Toulousain, ou encore Cédric Marchat, arbitre en TOP 14. Le monde pro et le monde amateur ont ainsi pu se confronter et échanger autour de leur passion commune.

Une journée en forme de "bouffée d'oxygène" pour les acteurs d'un sport tourmenté par les difficultés du monde professionnel et surtout de l'équipe de France - Reportage France Bleu Normandie de Bertrand Queneutte