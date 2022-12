Les anciens de la Section paloise rendent hommage à l'ancien président du club, Gérard Lom, décédé à 88 ans

Tous rendent hommage à l'ancien président de la Section Paloise. Gérard Lom est décédé à 88 ans, le lundi 12 décembre. Ce décès survient un an après celui de François Moncla , un de ses grands amis. C'est le décès d'un joueur "qui a marqué le club" comme le dit Jean-François Saux, ancien de la Section.

Jean-François Saux a eu Gérard Lom comme professeur de mathématiques. Il salue la mémoire de celui avec lequel il a grandi : "Il a joué avec mon père à la Section, ensuite je l'ai eu comme prof de maths, et après je l'ai retrouvé en Section comme entraîneur puis je l'ai eu pendant cinq ans comme président."

Capture d'écran du site internet www.anciensdelasection.fr

"Il était rigoureux, se souvient Jean-François Saux. C'était quelqu'un de très droit, très franc. Il savait ce qu'il voulait. On ne faisait pas de troisième mi-temps avec lui ce n'était pas trop son truc. Il était réglo, carré, une belle personne. C'est quelqu'un qui a marqué le club." Gérard Lom a présidé la Section entre 1979 et 1982, il était entraîneur entre 1968 et 1978.