Les caisses sont vides : l’avenir du club de rugby de Bourgoin-Jallieu devant le tribunal de commerce de Vienne

Une page est en passe d'être tournée pour le CSBJ. La SAS qui gère le secteur professionnel du club de rugby de Bourgoin-Jallieu sera sans doute liquidée. Le président du club a déposé un dossier au tribunal de commerce de Vienne ce jeudi matin, sans se faire d’illusion.

Le président Pierre-André Hafner n’y va pas par quatre chemins : « C’est cuit, j’ai planté les clous du cercueil » dit-il en sortant du tribunal de commerce de Vienne. Sans donner de chiffre quant au déficit, il estime lui-même que le dossier est indéfendable. « Dans la situation dans laquelle nous sommes, il est impossible d’envisager une sauvegarde ou un redressement. Donc, nous sommes contraints à la liquidation totale de la société ». Avec une trésorerie de 50.000 euros, la société par actions simplifiées ne pourra pas verser l'intégralité des salaires d’avril. Les plus petits seront servis cette fin de semaine, mais les plus hauts revenus devront se contenter d'un acompte.

Audience le 16 mai, suivie d'une réunion extraordinaire du comité directeur

Comment en est-on arrivé là ? Le président évoque d’abord un héritage « désastreux », avec des contrats incohérents. « Même si on m’avait demandé de ne pas renouveler certains contrats, la façon de le faire ne m’avait pas plu, donc je les avais gardés. » Pierre-André Hafner met en cause aussi des engagements non tenus de certains partenaires, et l'implication financière des collectivités territoriales insuffisante, par rapport aux moyennes des clubs de pro D2. A l’heure de rendre des comptes, le président du CSBJ estime n’avoir commis aucune erreur de gestion.

L'audience au tribunal de commerce de Vienne aura lieu le 16 mai. Le soir-même, au cours d'un comité directeur extraordinaire de l'association, un nouveau projet sera présenté, avec de potentiels investisseurs.