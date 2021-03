Les Dragons catalans reprennent le championnat avec une équipe fortement rajeunie

Ce serait sans doute exagéré de parler de révolution chez les Dragons catalans, mais tout de même ! Un vent de fraicheur et de nouveauté souffle sur le club perpignanais, au moment d'attaquer la saison de Super League, le championnat anglais de Rugby à XIII. A l'occasion du match de reprise ce samedi face à Hull KR (18h15), France Bleu Roussillon vous propose une revue d'effectif.

Place aux jeunes !

Un simple coup d'œil permet de réaliser à quel point la moyenne d'âge est en chute libre ! De toute son histoire, le club n'avait sans doute jamais autant compté sur ses jeunes pousses. "C'est un vrai changement de philosophie et de politique", reconnait l'entraineur Thomas Bosc.

Les Dracs avaient-ils vraiment le choix ? Avec la crise sanitaire, le club se devait de resserrer son budget et réduire sa masse salariale. Voilà qui offre l'opportunité à des jeunes talents de se faire une place. Quatre d'entre eux ont déjà signé un contrat professionnel et intégré le groupe. Une dizaine d'autres jouent actuellement en réserve. "On compte vraiment sur eux pour l'avenir. A eux de faire leurs preuves"

Huit départs...

Au sein de l'effectif qui a permis aux Dragons catalans de jouer une demi-finale la saison dernière, huit joueurs manquent à l'appel. Et pas des moindres ! L'emblématique capitaine Remi Casty n'a pas été conservé. Après 15 saisons chez les Dracs, il va tenter de rebondir à Toulouse. Autre poids-lourd, l'international Sam Moa a rejoint Lézignan.

Quant à la star controversée Israël Folau, elle n'a pas repris le chemin de l'entrainement. Aux dernières nouvelles, le joueur était en Australie pour régler des problèmes de famille.

... pour trois arrivées

Pour compenser les départs, le staff des Dracs compte sur ses jeunes, mais aussi sur ses trois recrues phares : Dudson, McMeeken et Whare.

Avec son physique imposant et sa barbe de viking, le pilier gallois Gil Dudson arrive de Salford avec une solide expérience : une finale de la Super League en 2019 et une finale de Cup en 2020. Chez les Dragons, il jouera aux cotés de son beau-frère Michael McIlorum.

A 26 ans, le deuxième ligne Mike McMeeken a tapé dans l'œil de l'entraineur des Dracs, Steve McManara : "sa capacité à jouer les 80 minutes le rendent tout à fait unique et il convient parfaitement au jeu moderne. À 26 ans, il arrive au sommet de sa carrière". International anglais, il a participé à la finale de la Coupe du monde 2015.

Au sein d'un effectif rajeuni, le centre néo-zélandais Dean Whare, 31 ans, doit amener de l'expérience. "C’est un professionnel incroyable avec une grosse éthique de travail. Il va apporter de la qualité et sa classe en attaque", commente Steve McManara.

Benjamin Garcia, nouveau capitaine

Une page se tourne chez les Dragons Catalans. Après le départ du capitaine emblématique Rémi Casty, c'est Benjamin Garcia qui hérite du brassard. Une consécration pour ce joueur de 27 ans originaire du Vaucluse.

D'apparence discret et réservé, Benjamin Garcia "est un véritable leader", selon l'entraineur Thomas Bosc, "très respecté dans le vestiaire car il montre sans cesse l'exemple".