Les cinq mois de titan d'Anthony Jelonch pour retrouver le XV de France

Il l'avait dit, il l'a fait. Anthony Jelonch est de retour dans le groupe du XV de France qui prépare la Coupe du Monde, un peu plus de cinq mois après son opération du genou gauche. À une semaine de l'annonce de la liste définitive des 33 de Fabien Galthié, c'est un message fort envoyé par le sélectionneur.

Des entraînements copieux avec Toulouse ces derniers jours

Entouré de Jerome Kaino et Jo Tekori, entre autres, le Gersois avait repris l'entraînement avec le Stade Toulousain ces derniers jours à Ernest-Wallon. Des entraînements "copieux" glisse-t-on au club pour dire à quel point on a voulu préparer le joueur à un retour en Bleu. On l'avait même aperçu tout sourire dans les vestiaires à Colomiers lors du premier match amical de l'été des Rouge et Noir.

Avant cela, Jelonch a passé tout le mois de juillet au Cers de Capbreton pour poursuivre sa rééducation. Fin d'un processus qui a débuté au lendemain de son opération le 6 mars, ou presque. Pendant trois semaines, le natif de Vic-Fezensac n'a pas pu poser le pied par terre. Puis les choses sont allées crescendo. Anthony Jelonch aura passé un mois et demi à Medipole à Toulouse, avant de se remettre à courir et à penser sport, notamment avec le staff médical du Stade Toulousain. De longues séances de kiné et beaucoup de volonté plus tard, le voilà de retour.

Anthony Jelonch rejoint donc les Landes et ses partenaires du XV de France avec un programme adapté dans un premier temps. Une semaine en guise de juge de paix puisque lundi 21 août, Fabien Galthié dévoilera les noms des 33 joueurs retenus pour disputer la Coupe du Monde de rugby qui débutera le 8 septembre prochain face aux All Blacks au Stade de France.