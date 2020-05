Les clubs de rugby amateurs d'Occitanie se préparent à une reprise compliquée

Quel avenir pour les sports de contact en période de crise sanitaire? La question est bien présente dans l'esprit des gérants de clubs amateurs de rugby en région Occitanie. Pour reprendre les activités, il faudra passer par un plan en six phases, présenté par Bernard Laporte le président de la Fédération française de rugby. Malgré ce plan, l'incertitude domine encore pour la plupart des clubs amateurs qui espèrent reprendre les entraînements au mieux à la mi juin. Pour la saison 2020/2021, une reprise théorique est prévue pour le weekend du 12 septembre.

La première étape est celle du «diagnostic joueur» : avant de retrouver les entraînements, chaque joueur devra répondre à des questions sur son état de santé. Pour la phase deux, le retour sur le terrain se fera progressivement avec des séances d'entraînements par groupe de dix personnes et sans contact. La phase trois devrait pouvoir permettre le retour du ballon. Vient ensuite la phase 4, avec des situations de passes de ballon, toujours sans contact avant d'arriver à la dernière phase qui dépendra de l'évolution des consignes sanitaires.

Dans un premier temps, des entraînements sans ballon

Pour Philippe Andreassian, dirigeant du club L'Entente de la vallée du Girou XV en Fédérale 3, à Pechbonnieu (Haute-Garonne), ce plan ne permet pas encore d'être à 100% serein : " Ce n'est pas parce que ce plan vient de tomber que les joueurs, à l'arrêt pendant plusieurs semaines, répondront forcément présents dès les premières phases d'entraînement. Et on ne connaît pas non plus le cadencement de ces 6 phases. Si entre chaque phase le délai s'éternise, on peut craindre un essoufflement". Philippe Andreassian reste sur la réserve concernant la reprise pour les plus petits, à partir de 5 ans : " S'ils reviennent, nous devrons être encore plus vigilants. Les distances entre enfants sont beaucoup plus difficiles à maîtriser".

Mêmes craintes pour Stéphane Vallès, l'un des co-présidents de l'UA Saverdun, en Fédérale 3, qui essaye tant bien que mal d'imaginer ce à quoi ressemblera la reprise : "Dans un premier temps, il y aura des petits groupes de 10 avec des petits ateliers, sur du physique et du cardio sans ballon. Il y aura probablement des créneaux horaires décalés, pour que tout le monde ne soit pas là en même temps." Quand le ballon pourra de nouveau faire partie du paysage, ils devront être désinfectés systématiquement. Ce qui représente un coût financier supplémentaire pour le club.