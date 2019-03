Les compositions d'équipes pour Castres - USAP

Perpignan, France

Si on parlait rugby ? L'USAP retrouve le Top 14 ce samedi et se déplace à castres. c'est bien évidemment un match entre deux clubs aux situations opposées. Le champion de France est en forme et reçoit le dernier du Top 14. Pour ce match, les catalans sont privés de quelques leaders comme Tom Ecochard et Mathieu Acébès.

Adrea Cocagi est de retour de suspension et commencera sur le banc. Paddy Jackson retrouve une place de titulaire à l'ouverture, deux mois après. Jonathan Bousquet débutera la rencontre à l'aile. Devant, Masalosalo Tutaia commence la rencontre en deuxième ligne, un poste en difficulté avec les absences de Berend Botha et Yohan Vivalda.

USAP

15- Julien FARNOUX

14- Jonathan BOUSQUET (capitaine), 13- Sione PIUKALA, 12- Afusipa TAUMOEPEAU, 11- Jean-Bernard PUJOL

10- Paddy JACKSON, 9- David MELE

7- Alan BRAZO, 8- Genesis MAMEA LEMALU, 6- Karl CHATEAU

5- Masalosalo TUTAIA, 4- Tristan LABOUTELEY

3- Yassin BOUTEMANI, 2- Seilala LAM, 1- Quentin WALCKER

Remplaçants : 16- Manu LEIATAUA, 17- Enzo FORLETTA, 18- Shahn ERU, 19- Pierre REYNAUD, 20- Sadek DEGHMACHE, 21- Enzo SELPONI, 22- Adrea COCAGI, 23- Gert MULLER

CASTRES

(à venir)