Les coulisses du club de rugby de Montpellier désormais en vidéo sur MHRTV

Interviews, portraits, vidéos d'entraînements… c'est tout l'intérêt de MHRTV qui est apparue ce jeudi, en collaboration avec Staylive (plateforme de contenu vidéos spécialisés dans le sport). "L'idée, c'est de proposer des contenus exclusifs. On va chercher à montrer l'envers du décor", indique Thomas Augé responsable marketing du MHR.

Plus qu'une simple plateforme, elle vous permettra de vivre le quotidien des rugbymens montpelliérains durant toute la saison, qui démarre dimanche face à La Rochelle : "On va essayer d'agrémenter ça un petit peu tout au long de l'année, tout au long de la saison, en fonction des événements", indique-t-il.

Elle vous emmènera véritablement dans la vie d'un club, comme si vous étiez. Une idée qui répond à la demande des fans. "On s'adapte aussi à la nouvelle façon de consommer le divertissement, et le sport en étant au plus près des joueurs. Cela faisait partie des demandes des supporters, maintenant, ils pourront vivre le quotidien des rugbymans, et vivre des choses qu'ils ne peuvent pas forcément voir à la télé, ou au stade" déclare Thomas Augé.

MHRTV est d'ores et déjà disponible pour les abonnés. En revanche, si vous voulez profiter vous aussi de ces coulisses, il faudra souscrire un abonnement : 1,99 € mensuel ou 19,99 € annuel.