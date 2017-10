ASM Clermont : Rémi Lamerat concentré sur la cuvée 2018 avant une future reconversion... dans le vin !

Le trois-quarts centre international est revenu sur son début de saison en jaune, sur son avenir en bleu et ses projets en rouge. A 27 ans, Rémi Lamerat murit déjà sa reconversion autour du vignoble bordelais. Il était l'invité de l'émission "Les Décodeurs" ce lundi soir.

Formé à Toulouse, révélé à Castres, Rémi Lamerat fait désormais profiter de son talent à l'ASM Clermont Auvergne. A 27 ans, le trois-quarts centre aux 16 sélections chez les Bleus est en pleine force de l'âge. Si le Sud-Ouest coule toujours dans ses veines, il a réussi son adaptation en Auvergne. De retour à la compétition ce dimanche chez les Gallois des Ospreys (21-26) après une semaine de repos, Lamerat est revenu victorieux et soulagé de son déplacement à Swansea. Généreux dans l'engagement, acharné en défense, le garçon n'est jamais avare d'efforts. Généreux et disponible comme ce lundi soir, où il était l'invité des "Décodeurs" sur France Bleu Pays d'Auvergne.

Un investissement à la hausse

Le succès au Pays-de-Galles demandera confirmation ce samedi contre les Anglais de Northampton, humiliés à la maison par leurs compatriotes des Saracens, tenants du titre. "on a mis l'investissement et la férocité qu'il fallait pour remporter ce match crucial (contre les Ospreys) dans la course à la qualification. Il y avait déjà eu des signes positifs à Toulouse malgré la défaite". L'ASM devra en faire autant pour battre Northampton samedi et répondre à la réaction d'orgueil attendue des Saints au Michelin. Si les Champions de France en titre n'ont toujours gagné le moindre point loin de leur jardin en Top 14, Rémi Lamerat ne s'affole pas. "Le championnat est très costaud. Devant, ça ne traine pas, mais on a les moyens de revenir. Inconsciemment, on met sans doute un peu moins de détermination et de rage la saison suivant un titre de champion. Là c'est revenu. Il faut confirmer. sur la durée."

Objectif Japon en 2019

Outre un démarrage poussif en championnat et une entame réussie en Champions Cup, Rémi Lamerat ambitionne de se retrouver en bleu en 2019 au Japon. L'objectif Coupe du monde passe d'abord par les matches internationaux. A commencer par ceux du mois de novembre. L'équipe de France, avec un groupe très élargi de 70 joueurs, disputera quatre rencontres les 11 et 14 contre la Nouvelle-Zélande, le 18 face à l'Afrique du Sud et le 25 contre le Japon. "J'espère être appelé par le sélectionneur. Et si ce n'est pas en novembre, je ferai tout pour retrouver les Bleus lors des prochaines échéances."

Première difficile mais la victoire est là. Place au grand rdv face à Northampton Samedi. On aura besoin de votre soutien 😉 #championscup2017@avecleXVpic.twitter.com/gsJkORaKpQ — Rémi Lamerat (@Remilamerat) October 16, 2017

Son rêve : avoir un vin à son nom

A 27 ans, Rémi Lamerat ne se voit pas jouer au delà de 32-33 ans, mais il est comme le bon vin. Il se bonifie en vieillissant. Le natif de Saint-Foy-la-Grande pense déjà à sa reconversion. Ce sera dans le milieu du vin ! Il vient d'entamer des études par correspondance avec un BTS viticulture-oenologie et se donne trois-quatre ans pour le décrocher. "ce n'est pas évident de se plonger dans les bouquins à la maison, il faut se motiver mais c'est vraiment devenu une passion" née du cocon familial et de belles rencontres "dans ce milieu très fermé et très codifié". Rémi Lamerat sera d'ailleurs au centre (sic) d'une web-série lancée ce week-end pour promouvoir de façon ludique le vignoble bordelais. Son rêve : avoir un jour un vin qui porte son nom. En attendant, il espère un cru 2018 exceptionnel pour l'ASM...