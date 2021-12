Doublé masculin/féminin. Le Stade Toulousain place ses deux demis de mêlée, Antoine Dupont et Laure Sansus, dans l'équipe mondiale de l'année choisie par World Rugby. Si six Françaises ont été choisies dans la "dream team" féminine, Antoine Dupont est le seul Français chez les garçons.

Les demis de mêlées toulousains Antoine Dupont et Laure Sansus dans le XV mondial de l'année

Laure Sansus et Antoine Dupont, deux demis de mêlée d'exception.

Le demi de mêlée de Toulouse et des Bleus Antoine Dupont est le seul Français à figurer dans l'équipe mondiale de l'année, révélée ce mercredi par World Rugby.

Dupont dans le XV avant le trophée ultime ?

Le Stadiste a été choisi aux côtés de cinq Sud-africains, trois Néo-zélandais dont l'ouvreur Beauden Barrett, deux Australiens, un Gallois, un Irlandais et un Ecossais.

C'est ce vendredi qu'on saura si Antoine Dupont est élu meilleur joueur de l'année, il est favori.

Six françaises, dont Laure Sansus la Toulousaine

Chez les filles, pas moins de six joueuses françaises composent la meilleure équipe de rugby féminin du monde selon World Rugby.

La numéro 9 toulousaine Laure Sansus est récompensée pour son beau parcours. Elle retrouve sa camarade de charnière Caroline Drouin (Rennes), l'ailière Caroline Boujard (Montpellier), les premières lignes Agathe Sochat (Bordeaux) et Annaëlle Deshayes (Lyon), et la deuxième ligne Safi N'Diaye (Montpellier, ex Castres).

L'équipe de France féminine de rugby est désormais la troisième nation mondiale.