Les deux joueurs du CA Brive Léo Carbonneau et Mathis Ferté disputeront le mondial U20 de rugby

Léo Carbonneau et Mathis Ferté disputeront la compétition en Afrique du Sud

Malgré une saison difficile en club, les deux amis de longue date vont pouvoir profiter d'un moment ensemble. Les jeunes Léo Carbonneau et Mathis Ferté vont disputer le Mondial U20 avec l'équipe de France du 24 juin au 14 juillet prochain.

Après avoir disputé quatre matchs chacun durant le Tournoi des Six Nations, les deux brivistes vont donc profiter de cet événement mondial pour clôturer leur expérience internationale acquise cette saison. Un moment important pour les deux amis qui se connaissent très bien depuis les Crabos au CAB, et qui ont vécu une saison pleine cette saison avec Brive avec 19 feuilles de matchs pour Mathis Ferté et 11 pour Léo Carbonneau.

Plusieurs autres brivistes ont participé à la préparation du mondial

La préparation du Mondial a démarré ces dernières semaines et plusieurs brivistes ont eu la chance d'aider les sélectionnés à se mettre en condition pour l'événement. Le groupe élargi était de 51 joueurs, et seulement 30 ont la chance d'y participer. "Le comité de sélection a eu beaucoup de mal pour arrêter la liste finale du fait de la qualité des 51 joueurs du groupe élargi. Nous avons une pensée pour ceux qui resteront en France avec notamment le statut de réservistes" conclut Sébastien Calvet, le manager de cette équipe U20.

Ce sera le cas notamment de Tom Raffy et ses deux feuilles de matchs lors du dernier Tournoi. D'autres produits de la formation brivistes ont déjà été sélectionnés dans ce groupe des 51 : Loan Lavergne et Geoffrey Malaterre en troisième ligne, Maxence Biasotto dans les lignes arrières.