Les Dragons Catalans brillent à Hull FC (37-6)

Chez le troisième de Super League, les Dragons Catalans ont décroché un succès large et précieux.

Perpignan, France

Décidément les Dragons Catalans alternent le bon et le moins bon cette saison ! Cette fois à Hull les Dracs ont montré leur plus beau visage et ont bien réagi après la lourde défaite à Saint-Helens en s'imposant largement sur le terrain des troisièmes de Super League.

Ce match était important pour ne pas se faire distancer par un concurrent direct au classement.

Les Dragons ont encaissé le premier essai et ont connu ensuite en première mi-temps une période d'euphorie avec trois essais en 10 minutes inscrits par Fouad Yaha, Tony Gigot et Brayden Williame. A la pause, les Dragons ont viré en tête 18 à 6.

Pas de relâchement en deuxième mi-temps ! Loin de là. Arthur Romano a creusé l'écart rapidement après le retour des vestiaires (24-6). Matt Whitley a sonné le glas de ses compatriotes anglais avec un cinquième essai portant le score à 30 à 6 à la 50e. Sam Tomkins était aussi en grande réussite au pied et a été précieux durant toute la rencontre. Tony Gigot a rajouté un point au score avec un drop à quelques instants de la fin.

Samisoni Langi a même corsé l'addition à la dernière seconde avec un sixième essai, à nouveau transformé. Score final 37 à 6.

Cette victoire fait un bien fou aux Catalans qui reviennent à la hauteur de leurs adversaires du soir au classement. C'est le troisième succès à l'extérieur des Dragons cette saison. Les Dracs disputeront un match de cup contre Doncaster samedi prochain à Brutus. Quant au prochain match de Super League ce sera le 18 mai à Barcelone contre Wigan.

