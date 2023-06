Les Dragons Catalans en leaders humbles et heureux

Les Dragons Catalans ont bien repris leur élan en Super League. Après un très bon début de saison puis une petite période plus délicate, ils repartent de plus belle. Après les 48 points passé à Wigan, les Dracs ont déroulé face à Hull pour signer un nouveau large succès 38 à 4.

"Ca a été compliqué mais le banc est arrivé avec beaucoup d'énergie, explique le pilier Romain Navarrete. La semaine dernière on avait fait un bon match sur 60 minutes et on voulait en faire un sur 80 minutes contre Hull KR, je pense qu'on l'a fait."

La capitaine Benjamin Garcia, lui aussi, souligne l'apport de toute l'équipe pour vaincre les Rovers : "Quand on a l'équipe au complet, on voit qu'on peut faire de belles choses. C'était les premières chaleurs contre Hull KR et quand les joueurs du banc sont rentrés, ça a apporté beaucoup de fraîcheur. Ils ont fait la différence je pense"

Satisfaction et humilité

Au classement de la Super League, l****es équipes du haut de tableau se tiennent d'un rien mais les Dracs sont bel et bien à la première place, à égalité avec Warrington :

"C'est flatteur d'occuper cette première place, reprend Romain Navarrete, mais c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, on verra bien à la fin de la compétition. Le classement est serré, on est tous à peu près à égalité jusqu'à la sixième place. Ca peut vite tourner en notre défaveur : si on perd deux matchs on peut perdre des places et se retrouver sixièmes. On doit garder la tête sur les épaules."

De la satisfaction et de l'humilité, ce sont les sentiments du moment aux Dragons Catalans. Ils savent que des hauts et des bas il y en a à répétition dans une saison de Super League et encore plus à l'approche de l'été, qui est toujours une période délicate à gérer.

"Il reste beaucoup de matchs, on ne doit pas penser que tout est acquis, précise Benjamin Garcia, ça peut aller très vite dans les deux sens donc on va continuer de bosser et en plus on va encore récupérer du monde. Des équipes vont jouer la Cup et Malhreusement on n'y est plus mais on va se servir de ces jours de repos pour récupérer parce qu'un bloc important arrive avec des matchs importants contre Leigh ou encore Saint-Helens."

Les Dragons Catalans recevront Leigh dans deux semaines à Gilbert-Brutus et remettront de nouveau leur place de leader en jeu face au troisième du classement.