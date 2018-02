Perpignan, France

Agacés, frustrés et désabusés, les Dragons Catalans n'y arrivent pas en 2018 et à la fin ce sont les Anglais qui gagnent. Michael Simon, pilier de devoir, redoutable face à ses anciens coéquipiers espérait une issue plus favorable

Michael Simon "Encore frustré" Copier

Pour le capitaine des Dracs, Rémi Casty : "La meilleure équipe sur le terrain, celle qui dominait n'a pas gagné"

Rémi Casty Copier

Pour son match de reprise après six mois de suspension, Tony Gigot a disputé les 80 minutes au centre de l'attaque. Son investissement sans faille ne lui sera pas reproché.

Tony Gigot : _"_Individuellement ça fait du bien de revenir, c'était une période assez dure"

Tony Gigot Copier

Les Dragons, derniers ont un rendez-vous délicat qui les attend, vendredi soir à Leeds, face aux champions 2017.

En attendant, l'encadrement et les joueurs vont essayer d'éteindre le feu qui couve après ce début de saison raté.