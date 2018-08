Perpignan, France

Les Dragons Catalans ont gagné le premier trophée de leur histoire en battant Warrington 20 à 14 en finale de la cup à Wembley. Le président Bernard Guasch savoure son succès après l'échec de 2007 en finale et un après que le club a failli descendre en division inférieure..

Bernard Guasch : "C'est extraordinaire, surtout pour ces gens qui sont venus aujourd'hui. Je suis très heureux pour ces gens-là, je pense qu'il y avait 3 ou 4000 Catalans avec des drapeaux, avec des maillots. Je ne m'attendais pas à ça et ils ont poussé aussi fort que les supporters de Warrington qui étaient trois ou quatre fois plus. C'est ce que je retiens en premier.

Je suis bien sûr très heureux pour les joueurs qui ont mouillé le maillot et sont allés jusqu'au bout. Ils ont défendu jusqu'à la dernière minute pour gagner ce match. Qui aurait dit ça il y a un an ? J'étais au fond du sceau et je me posais la question de comment on allait pouvoir ce sortir de ce guêpier de cette poule de la mort. Un an après on remporte la cup avec cette liesse et cette ferveur catalane, je ne les remercierai jamais assez. On a entendu qu'eux dans le stade. C'est quelque chose de très fort pour moi et je suis content pour tous ces gens qui nous soutiennent depuis quinze ans.

On va continuer avec ce groupe, on va travailler avec ce groupe, on va l'améliorer la saison prochaine et je pense qu'on en fera d'autres finales.

C'est peut-être le départ d'une nouvelle histoire du rugby à XIII. Il faudrait se réunir et faire les états généraux sur la situation de notre sport qui est fabuleux et magnifique. C'est un sport reconnu ici en Angleterre, pourquoi n'en serait-il pas de même en France ? A partir de cette communion d'aujourd'hui, posons nous les bonnes questions et essayons de repartir du bon pied."