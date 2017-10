Les Dragons Catalans gardent Lewis Tierney

Les Dragons Catalans poursuivent leur reconstruction et réalisent un bon coup en conservant le jeune joueur Lewis Tierney qui était prêté par Wigan et qui reste au club pour deux saisons.

Les Dragons Catalans sont en pleine reconstruction. Après la saison manquée et le maintien assuré in-extremis, c'est quasiment toute une équipe et un groupe à reconstruire. Après les prolongations de Lambert Belmas et Louis Anderson, c'est un bon coup réalisé par les Dracs. Lewis Tierney reste au club jusqu'en 2019.

Lewis Tierney est même totalement catalan désormais. Le joueur de 22 ans était arrivé en prêt au début de l'été et cette fois-ci il a signé un contrat de deux ans avec le club catalan qui a trouvé un accord avec Wigan. Lewis Tierney est certainement une des plus grandes satisfactions des Dracs sur la fin de saison dernière.

Lewis Tierney à l'entraînement avec les Dragons Catalans - Neko Grouch

Le jeune joueur s'aprête à disputer la coupe du monde avec la sélection écossaise. En sang et or, il a disputé dix matchs et a inscrit trois essais. Sa performance lors du fameux match du maintien a fini de convaincre le staff de faire de Lewis Tierney une priorité dans le recrutement.

"Fraîcheur, détermination et enthousiasme"

Pour l'entraîneur Steve McNamara : « Lewis a été une superbe recrue pour nous en fin de saison dernière et nous sommes maintenant très satisfaits de le conserver au club. Son engagement, son envie et sa détermination à aider le club à rester en Super League ont été appréciés par tous et je suis impatient de continuer à travailler avec lui et de le voir progresser pendant les deux prochaines saisons. »

Un sentiment partagé par le Directeur général Christophe Jouffret : « Dans une fin de saison difficile comme celle que nous avons vécue, Lewis est à mettre au rang des satisfactions. Le jeune arrière anglais de Wigan a apporté une fraîcheur, une détermination et un enthousiasme qui ont maintenu l’ambiance et la positivité de l’équipe. Sa fin de saison en apothéose lors du Million Pound Game nous a complètement convaincu que Lewis Tierney devait faire partie intégrante de notre effectif 2018. Nous remercions le club de Wigan qui a bien voulu libérer Lewis de sa dernière année de contrat et nous laisser ainsi disposer de ce talentueux joueur pour les deux prochaines années. »