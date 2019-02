Les Dragons Catalans impatients avant la première à Brutus

Perpignan, France

Après la défaite à Castleford (20 à 4), les Dracs se doivent de réagir. Contre Huddersfield, les Catalans veulent signer leur premier succès pour ne pas craindre un mauvais début de saison comme en 2018. Cette année, avec la formule des cinq premiers du classement qualifiés, la moindre erreur peut coûter cher en haut de tableau.

Entre la volonté de gagner et l'envie de séduire le public, les Dracs ne manquent pas de motivations pour cette première sortie officielle devant leurs fans à Gilbert-Brutus. les supporters catalans pourront découvrir les nouveaux joueurs (Matty Smith, Matt Whitley et Sam Tomkins).

Thomas Bosc (entraîneur) : "L'objectif est clairement d'être dans les cinq premiers"

"On veut bien démarrer notre saison en retrouvant notre public qui nous aime et qu'on aime aussi. On a tous hâte de jouer ce premier match à Brutus. On veut faire de Brutus une forteresse. On a envie de montrer à nos supporters qu'on est prêts, qu'on veut faire quelque chose et que cette année sera bonne.

On a senti l'engouement autour du club après la victoire en cup, en Super League en revanche on a fini septièmes et ce n'est pas suffisant. Cette saison, seuls les cinq premiers seront qualifiés donc à nous de progresser et ça commence par faire des bons résultats à domicile. L'objectif est clairement d'être dans les cinq premiers. En tout cas, on ne peut pas se permettre de rater notre entame de saison comme en 2018, sinon on ne sera pas dans les cinq.

On va être attendus un peu partout après notre fin de saison dernière mais je ne sens pas plus de pression que ça, je sens les joueurs libérés et qui ont envie de bien faire. Des joueurs de métier ont rejoint l'effectif comme Matty Smith et Sam Tomkins, ils ont une expérience énorme du haut niveau et ça ne peut faire que du bien à l'équipe, sachant qu'on avait déjà des joueurs d'expérience."

Mickaël Simon (pilier) : "Hâte de montrer notre visage au public"

"C'est toujours un match à part le premier à domicile, on a hâte de montrer notre visage au public. On reçoit une belle équipe et il nous tarde ce match. On sait pourquoi on a manqué notre premier match à Castleford, on a bien bossé pour corriger les petites choses qui n'ont pas fonctionné. Après la saison 2018 et la victoire en cup, c'est normal qu'on soit attendus. Les intentions du club sont simples. On n'a pas le droit à l'erreur si on veut jouer le haut de tableau, il faut faire un bon début de saison et être constants ensuite."

Alrix Da Costa (talonneur) : "c'est très excitant un premier match à domicile"

"C'est très excitant de jouer un premier match à domicile. J'ai hâte ! En plus, je n'étais pas censé jouer à la base, les blessures ont fait que je me retrouve dans l'équipe. Il faut qu'on se rattrape après la défaite à Castleford. On sent qu'on est prêts, il n'y a pas de stress particulier. On na pas commencé de la meilleure des façons mais on sera au rendez-vous. Huddersfield est une équipe qui défend vraiment bien avec un gros pack et des monstres, des grands solides. Il va y avoir un gros bras de fer et ça va être un combat du début à la fin."

